Borsa: Milano positiva (+0,44%), scivolano Mediobanca e Mps

Sono nel complesso positive le Borse europee mentre Londra è invariata dopo che il deficit del Regno Unito si è rilevato peggiore delle attese. A Milano (+0,44%) sul podio ci sono Stellantis (+2,7%), Unipol (+2,3%) e Tim (+1,28%) mentre le prese di profitto colpiscono nella moda Cucinelli e Moncler (-0,7% entrambe) e fra i tecnologici Stm (-0,85%). Male anche Recordati (-0,8%) per le dimissioni del cfo Luigi La Corte.

All'indomani del passo indietro del cda e nel penultimo giorno per aderire all'opas di Mps, Mediobanca perde l'1,1% e il Monte dei Paschi lo 0,9%

Snam è invariata, indifferente all'indiscrezione di Mf secondo cui avrebbe nominato degli advisor per la vendita della società di biometano Bioenerys. Debole Ovs (-0,43%) dopo che Equita ha tagliato il giudizio a 'hold'.