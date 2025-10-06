Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Francia LecornuSfollati GazaFlotillaGuerra UcrainaRitiro SinnerElezioni Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Milano positiva (+0,2%), sprint di Stellantis e Tenaris
6 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Milano positiva (+0,2%), sprint di Stellantis e Tenaris

Borsa: Milano positiva (+0,2%), sprint di Stellantis e Tenaris

Deboli Stm, Enel e Recordati, bene Mediobanca e Banco Bpm

Deboli Stm, Enel e Recordati, bene Mediobanca e Banco Bpm

Deboli Stm, Enel e Recordati, bene Mediobanca e Banco Bpm

Piazza Affari si conferma in rialzo nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2% a 43.352 punti. Brilla Stellantis (+2%), sull'onda lunga delle vendite di auto dello scorso 1 ottobre e su ipotesi di nuovi investimenti negli Usa per 10 miliardi di dollari, come indicato dall'agenzia Bloomberg. In luce anche Tenaris (+1,55%), favorita dal rialzo del greggio insieme a Saipem (+1,3%) ed Eni (+0,95%). Non va bene invece a Stm (-1,07%), Amplifon (-0,74%), Recordati (-0,47%), Enel (-0,45%), Unicredit (-0,36%) , Mps (-0,34%) e Intesa (-0,18%). In controtendenza Banco Bpm (+1%) e Mediobanca (+0,9%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaStellantis