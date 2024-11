Borsa: Milano poco mossa, corre Generali, realizzi su Mps

Appare poco mossa Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,12% a 34.316 punti e il paniere sottostante spaccato in due. In calo a 120,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,4 punti sopra al 3,54% e quello tedesco in ribasso di 0,2 punti al 2,33%. Svetta Generali (+5,27%) dopo i conti dei 9 mesi e del terzo trimestre superiori alle attese degli analisti. Seguono a distanza Mediobanca (+0,9%), Erg (+0,69%), Pirelli (+0,67%), Italgas (+0,54%) e Popolare Sondrio (+0,2%), quest'ultima tra i titoli emergenti nella vigilia. Prese di beneficio su Mps (-1,95%) all'indomani del rally dopo la cessione del 15% da parte del Tesoro, di cui 1/3 è stato acquistato da Banco Bpm, brillante nella vigilia e oggi poco mossa a cavallo della parità. Tiene Tim (+0,1%) all'indomani del balzo dovuto all'annuncio di un possibile ritorno del dividendo. In calo Bper (-1,05%) e Unicredit (-0,86%), che ha concluso il piano di acquisto titoli 'Anticipo Sbb 2024', invariata Intesa. Contrastate Eni (+0,27%) e Saipem (-0,17%) con il calo del greggio (Wti-1,19% a 67,88 dollari al barile). Tra i titoli a minor capitalizzazione sale Piaggio (+0,l58%), prese di beneficio invece su Webuild (-2,69%) all'indomani del balzo dovuto al via libera al Ponte sullo Stretto di Messina della Commissione Tecnica di valutazione dell'Impatto ambientale del ministero dell'Ambiente.