Borsa: Milano poco mossa (+0,2%), bene Diasorin e Leonardo

Appare poco mossa Piazza Affari dopo 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,2% a 33.844 punti. Sale a 137,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,7 punti al 3,63% e quello tedesco di 3,8 punti al 2,24%. Guidano i rialzi Diasorin (+2%) , Leonardo (+1,48%) e Recordati (+1,36%), seguite da Prysmian (+1,33%), A2a (+1,29%), Hera (+1,17%) e Fineco (+0,94%. Accelera Cucinelli (+0,85%) in vista dei conti semestrali. Con il greggio in calo in vista delle scorte settimanali Usa (Wti -1,03% a 74,75 dollari al barile) segna il passo Tenaris (-0,95%). Debole anche Eni (-0,24%) mentre Saipem (-0,1%) gira in negativo. In territorio negativo anche i bancari Bper (-0,46%), Banco Bpm (-0,4%), Unicredit (-0,3%), Mediobanca (-0,27%), Mps (-0,23%) e Intesa (-0,14%). Quasi in parità la Sondrio (-0,07%). In rialzo Snam (+0,66%), Stm (+0,6%), Amplifon (+0,59%) e Iveco (+0,58%), più caute invece Enel (+0,35%), Moncler (+0,32%), Poste (+0,3%), Ferrari (+0,27%), Tim (+0,25%) e Stellantis (+0,11%). Tra i titoli a minor capitalizzazione prosegue la corsa di Maire (+9,65%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Jefferies. Sotto pressione invece Eph (-8,33%).