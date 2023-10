Borsa, Milano piatta, Nexi vola, Saipem e Tim brillano Piazza Affari apre incerta, con spread Italia-Germania a 203 punti base. Saipem in rialzo, Tim in rimbalzo, Mediobanca in calo. Petrolio +2%, Nexi in asta di volatilità con ipotesi di interesse da parte di Cvc Capital Partners.