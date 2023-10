Borsa, Milano peggiore in Europa, Powell frena i mercati

Le Borse europee si confermano in ribasso all'avvio di Wall Street, nonostante il quadro positivo, a causa della situazione in Medioriente che non rasserena. La peggiore è Milano (Ftse Mib -1,3% a 27.800 punti) in vista del rating di S&P. Si attende l'intervento serale del presidente della Fed Powell, che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla politica monetaria e sull'incognita dei tassi alti più a lungo del previsto. La caduta di Renault (-7%) a Parigi (-0,47%) ha pesato sull'automotive, con Stellantis (-3,7%) come peggiore a Piazza Affari, seguita da Banco Bpm (-2,8%), Leonardo (-2,72%) e Bper (-2,3%). In controtendenza Recordati (+3,4%) e, a distanza, Moncler (+1,13%). Lo spread si conferma in calo a 203 punti, così come i rendimenti del decennale italiano, che si attestano sotto il 4,95% dopo il balzo al 5% in avvio. Francoforte (-0,11%) resiste, mentre cedono Londra (-1%) e soprattutto Zurigo (-1,7%), con Nestlé (-3,5%) e Roche (-5%) che hanno deluso le attese del mercato. Sul fronte delle commodity, il petrolio e il gas sono in calo: il WTI è sugli 87 dollari e il Brent sotto i 91 dollari al barile, mentre il gas perde il 4,6% e il prezzo si attesta sopra 48 euro al megawattora. L'euro si apprezza sul dollaro, con cui scambia a 1,0570.