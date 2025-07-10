Borsa: Milano peggiora (-0,7%), pesano Iveco e Unicredit

Piazza Affari peggiora a meno di mezz'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,7% e gran parte del paniere dei grandi titoli in rosso. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 85,4 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3 punti al 3,55% e quello tedesco di 2,6 punti al 2,7%. Sale intanto a 16,1 punti il differenziale con i titoli decennali francesi, il cui rendimento aumenta di 2,7 punti al 3,38%.

Scivola Iveco (-5,1%), dopo l'indiscrezione di Bloomberg sull'offerta di Leonardo (-0,58%) sulla divisione Idv, che arriverebbe a 1,6 miliardi di euro, debito compreso. Sotto pressione anche Unicredit (-2,54%) dopo la reazione del governo di Berlino all'incremento in Commerzbank (-2,76%). In stallo anche la partita su Banco Bpm (-2,42%) in attesa del pronunciamento del Tar e della posizione dell'Ue sul 'golden power' invocato da Palazzo Chigi. Deboli anche Mps (-2,29%), Mediobanca (-2%), Bper (-1,66%) e Popolare Sondrio (-1,5%).

Pochi i rialzi, limitati a Stm (+3,3%), Campari (+3,2%), Stellantis (+2,8%) e Cucinelli (+1,63%) che diffonde i preliminari del semestre a borsa chiusa.