Borsa: Milano ok con l' Europa (+1,4%) dopo avvio di Wall Street

Piazza Affari (+1,48% a 40.767 punti) continua a segnare il maggior rialzo in Europa, mantenendosi sui massimi da ottobre 2007 grazie alla buona intonazione delle banche, dopo l'avvio di Wall Street dove c'è fiducia su un accordo sui dazi con la Ue e altri Paesi mentre corrono i tecnologici guidata dal record di Nvidia.
A Milano svetta Azimut (+5,5%) sulla scia della buona raccolta nel semestre, seguito da Unicredit (+4%) che attende entro una settimana la sentenza del Tar su Banco Bpm (+1,9%) nonché la lettera della Ue sul golden power. La banca guidata da Andrea Orcel intanto è salita in Commerzbank (-1% ) che si muove in controtendenza alla Borsa di Francoforte (+1,45%) per il nuovo alt da Berlino al gruppo italiano.
Fuori dal settore finanziario, Prysmian (+2,6%) beneficia del fatto che si rifornisce di rame in Usa e potrebbe quindi beneficiare dei dazi.
A Parigi (+1,42%) ha allungato il passo EssilorLuxottica (+6%) spinta dall'ingresso di Meta con una quota, per ora, pari a poco meno il 3% del capitale che agli attuali prezzi vale 3 miliardi di euro.