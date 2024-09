Borsa: Milano maglia nera, giù Saipem e Unipol

Seduta negativa a Piazza Affari (-1,12%) che ha fatto peggio degli altri listini europei. Le vendite hanno colpito un po' tutti i comparti non solo le auto, che con Bmw hanno pesato soprattutto sul listino di Francoforte, né solo le banche, sulla scia di quelle americane a Wall Street. Maglia nera è stata Saipem (-4,54%) per il petrolio in discesa che ha penalizzato anche Eni (-2,26%). Male Unipol (-4,2%) e Stm (-3,52%), Popolare di Sondrio (-3,06%) e Stellantis (-2,73%). Pesante ma non tra le peggiori Amplifon (-1,91%) per i timori legati alle funzione di apparecchio acustico dei nuovi Airpods. In controtendenza invece si sono mosse Erg (+1,36%), Italgas (+1,18%) e Diasorin (+0,73%).