Borsa: Milano maglia nera con Stm, Prysmian e le banche

Seduta pesante a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che chiude in calo dell'1,03%, maglia nera in Europa, in scia al peggioramento di Wall Street nella seconda parte del pomeriggio, in attesa della trimestrale di Tesla.

A pesare sul listino milanese sono state le vendite sui Stm (-4%), Prysmian (-2,8%) e le banche, con in testa la Popolare di Sondrio (-4,3%) e Bper (-3,1%), seguite da Unicredit (-2,3%), penalizzata nonostante conti superiori alle attese per via del calo del margine di interesse. Male anche Cucinelli (-2,6%), Moncler (-2,5%), Stellantis (-2,1%), Ferrari (-1,3%), Banco Bpm (-1,3%) e Unipol (-1,2).

In controtendenza, invece, Diasorin (+2,6%) e i petroliferi Tenaris (+2%), Eni (+1,5%) e Saipem (+1,3%), che hanno beneficiato della corsa del greggio. Fuori dal Ftse Mib tonfo per NewPrinces (-19,9%%) nel giorno in cui ha annunciato la forchetta di prezzo per la quotazione della controllata Princes a Londra, giudicata bassa dagli analisti di Equita. Poco mossa Terna (+0,1%), che ha aggiornato il massimo storico segnato alla vigilia.