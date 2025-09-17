Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattia FurlaniGreta Thunberg FlotillaFedez SinnerKate e Melania TrumpArtem Tkachuk
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Milano la peggiore in Europa con Unicredit, crolla Mfe
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Milano la peggiore in Europa con Unicredit, crolla Mfe

Borsa: Milano la peggiore in Europa con Unicredit, crolla Mfe

Deboli Ferrari, Leonardo e le banche. Brillano Nexi e Tim

Deboli Ferrari, Leonardo e le banche. Brillano Nexi e Tim

Deboli Ferrari, Leonardo e le banche. Brillano Nexi e Tim

La Borsa di Milano segna il peggior risultato in Europa (-1,29%) tra vendite che hanno preso di mira Unicredit (-3,59%), nel giorno in cui Andrea Orcel è intervenuto alla Bofa ceo conference, e altre banche. Gli investitori guardano all'ipotesi che nella manovra finanziaria il governo preveda un altro rinvio della possibilità per gli istituti di credito di trasformare le imposte differite attive (Dta) in crediti d'imposta. Mediolanum ha perso il 2,11%, Banco Bpm l'1,41%, Mps l'1,38%, Bper l'1,32%, Intesa l'1,31%, Bps l'1,29% e Mediobanca l'1,12% alla vigilia del cda di cui si attendono le dimissioni.

Hanno fatto peraltro peggio Ferrari (-2,56%) e Leonardo (-2,52%). Bene invece Nexi (+1,89%) e Tim (+1,58%) e Stellantis (+1,2%).

Fuori dal paniere principale ha fatto un tonfo Mfe (-7,48% le azioni categoria A e -6% le B) dopo il taglio degli obiettivi della controllata tedesca Prosieben che ha lasciato sul terreno a Francoforte il 4,13% con le peggiorate pagelle degli analisti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaUnicredit