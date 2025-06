Borsa: Milano in rosso con lusso e banche

C'è poca voglia di rischiare, tra le guerre che infiammano il Medio Oriente, i dazi che mettono sotto pressione auto, lusso e Made in Italy e l'inflazione negli Usa che preoccupa gli analisti. La Borsa di Milano ha perso l'1,2% ma non è la peggiore in Europa, c'è Parigi con un calo dell'1,34% e Madrid con l'1,28%, debole anche Francoforte -1,12% mente contiene il calo Londra (-0,5%).

I titoli del settore energetico approfittano della situazione e salgono: Eni ha guadagnato lo 0,58%, Italgas lo 0,65%, Terna lo 0,61% e Snam lo 0,23 per cento. In fondo al listino Moncler (-3,5%) e Cucinelli (-2,19%), soffre Stellantis (-2,02%) e si piegano le banche con Nexi (-3,09%), Banco Bpm (-3,02%), Mps (-2,63%) e Unicredit (-2,02%). Prese di beneficio su Tim (-3,49%). Fuori dal listino cavalcata di Class Editori (+10,6%) sulle attese per l'assemblea dei soci e le speculazioni per la scalata di Caltagirone, salito in un mese dal 2,5% al 5,16 per cento.