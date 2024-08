Borsa: Milano in rosso (-1,1%) con le banche e Prysmian

Seduta in rosso per la Borsa di Milano (Ftse Mib -1,1% a 33.366 punti) in linea con le altre Piazze europee che guardano oggi alle mosse dalla Bank of England sui tassi, dopo l'apertura della Fed ad un taglio per settembre. Sul listino milanese viaggiano bene Nexi (+1,1%) post conti e così anche Tim (+1,28%). Mediobanca partita decisa dopo l'utile record dell'anno riduce il rialzo ad un +0,3%. Pesante, invece, dopo la semestrale Prysmian (-3,2%). In generale sono sotto pressione i bancari (Unicredit -2,5%, Fineco -2,4%, Bper -2%, Banco Bpm -1,97%, Intesa -1,89%) mentre lo spread tra Btp e Bund sale e si avvicina ai 137 punti con il rendimento del decennale italiano che resta stabile al 3,64%. Tra gli altri prese di profitto su Amplifon (-1,87%).