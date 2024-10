Borsa: Milano in parità con banche ed energia, male la moda

Piazza Affari recupera dopo i primi scambi, con l'indice Ftse Mib che oscilla attorno alla parità sostenuto anche dagli acquisti sul comparto bancario, che festeggia l'assenza di impatti in conto economico del contributo chiesto dal governo con la manovra. A guidare il listino sono Saipem (+1,9%), Leonardo (+1,9%) ed Eni (+1%), seguite da Mps (+1%), Intesa (+0,7%), Tim (+0,6%) e Bper (+0,5%) mentre soffre il comparto del lusso, dopo i conti deludenti di Lvmh e di Ferragamo (-3,8%). Moncler cede il 3,4% e Cucinelli il 2,4%, deboli anche Diasorin (-1,4%) e Campari (-1,4%), che sconta la flessione delle vendite di Lvmh nel campo dei liquori e del vino. In rosso, infine, Italgas (-1,4%), Interpump (-1,3%) ed Hera (-1,2%). Fiacca Stellantis (-0,8%) dopo i dati sulle consegne di auto nel terzo trimestre, in calo del 20%.