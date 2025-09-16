Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Robert Redford mortoIsraele a GazaManovra 2025 stipendiKatia Buchicchio Miss Italia
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Milano in calo dello 0,4% con Mps, Tim, Leonardo
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Milano in calo dello 0,4% con Mps, Tim, Leonardo

Borsa: Milano in calo dello 0,4% con Mps, Tim, Leonardo

Spread resta sotto i 78 punti. Prosegue la corsa di Ferrari

Spread resta sotto i 78 punti. Prosegue la corsa di Ferrari

Spread resta sotto i 78 punti. Prosegue la corsa di Ferrari

La Borsa di Milano, così come le altre Piazze europee, si muove in rosso con il Ftse Mib che cede lo 0,4% a 42.880 punti alla vigilia della Fed attesa al taglio dei tassi.

Mps resta la maglia nera (-1,6%) mentre si è riaperta l'offerta su Mediobanca (-1,18%). Tra gli altri male Tim (-1,6%), Poste (-1,46%), Leonardo (-1,4%), Generali (-1,3%).

Su fronte opposto del listino continua la corsa di Ferrari (+2,9%) con l'outperform di Mediobanca. Ben intonata anche Prysmian (+1,24%).

Lo spread tra Btp e Bund resta poco sotto i 78 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,48% così come Oat francese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa