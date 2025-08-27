Borsa: Milano in calo con le banche, bene il lusso

Le Borse in Europa hanno tenuto un profilo basso, solo Parigi è riuscita a rimbalzare (+0,44%). Milano (-0,7%), Francoforte (-0,44%) e Londra (-0,11%) sono state trascinate al ribasso dai titoli bancari, mentre gli investitori attendevano i risultati finanziari di Nvidia Corp.

A Piazza Affari tra i peggiori è finita Diasorin (-5,8%) con Stellantis (-2,84%). Banche italiane sotto pressione dopo i nuovi articoli di stampa su possibile estensione della sospensione dei crediti d'imposta (per una cifra tra 1 miliardo e 1,5 miliardi) in vista della nuova manovra fiscale, che pesano sul sottoindice bancario europeo (-1,3%). Mps ha perso il 2,69%, Bper il 2,69%, Intesa il 2,52%, Mediolanum il 2,28% Sondrio l'1,65%, Mediobanca l'1,47% e Unicredit ha contenuto il calo sul finale allo 0,3 per cento. Affonda Commerzbank (-4,98%) declassata dagli analisti di Goldman Sachs.

A mercati chiusi Nvidia pubblicherà i conti del trimestre che il mercato aspetta per per capire se la domanda di IA rimane solida. Tim ha perso lo 0,26 per cento. Bene invece il lusso con Moncler (+2,3%) e Cucinelli (+0,98%) e i titoli dell'energia con Italgas in rialzo dell'1,57%, Terna dell'1,45% e Snam dell'1,23 per cento.