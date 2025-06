Borsa: Milano in calo (-1%), scivola Cucinelli, bene Tenaris

E' debole Piazza Affari a oltre un'ora dalla chiusura della seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,07% a 38.997 punti. Sale a quota 98,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,6 punti al 3,49% e quello tedesco di 1,2 punti al 2,5%.

Scivolano Tim (-4%), Nexi (-2,95%), Moncler (-2,7%) e Cucinelli (-2,3%), colpita da prese di beneficio dopo una serie di 4 rialzi consecutivi sull'onda dell'inatteso balzo delle vendite al dettaglio annunciato 3 giorni fa in Cina. Debole Stm (-1,6%), in linea con l'andamento del settore in Europa, in ordine sparso invece le banche. Scivolano Banco Bpm (-2,9%), Mps (-2,6%), Popolare Sondrio (-2,17%), Bper (-2%) e Unicredit (-1,9%), più cauta invece Intesa (-1%).

Pochi i rialzi, limitati a Eni (+1%), favorite dal rialzo del greggio (Wti +2,34% a 76,69 dollari al barile), Italgas (+0,25%) e Terna (+0,15%).