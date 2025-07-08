Borsa: Milano guarda al risiko bancario, l'Europa ai dazi

I colloqui Usa e Giappone e le attese per le trattative della Ue sui dazi hanno permesso alle Borse di riprendere fiato. L'indice Stoxx Europe 600 è salito dello 0,4%, con Parigi che ha guadagnato lo 0,56%, Francoforte lo 0,55%, Londra lo 0,54 per cento. Milano (+0,67%) è la migliore ma gli acquisti hanno premiato soprattutto i titoli del risiko bancario. Banco Bpm ha chiuso sui massimi storici (+3,6% a 10,49 euro) mentre Unicredit ha guadagnato l'1,9% a 58,44 euro. Sondrio, non ancora convinta delle avances di Bper, cede lo 0,7% a 11,92 euro mentre l'istituto emiliano lascia lo 0,39% a 7,62 euro. Mediobanca guadagna lo 0,24% a 18,7 euro e Mps lo 0,11% a 7,07 euro e Generali in controtendenza cede lo 0,55%. Sugli scudi Stellantis (+2,99% a 8,64 euro), Saipem (+2,2% a 2,36 euro) ed Eni (+1,88% a 14,12 euro). In fondo al listino A2A (-1,17%). In Europa bene i produttori di bevande con Remy Cointreau in aumento del 4,2%, Pernod Ricard del 3,2%, Campari solo dello 0,56 per cento. I titoli del settore auto, delle risorse di base e dell'energia hanno guidato i guadagni. "Abbiamo evitato lo scenario peggiore", commenta un analista e gli investitori sono convinti che alla fine si raggiungeranno accordi commerciali duraturi.