La volatilità è alta sui mercati, Piazza Affari cambia di nuovo direzione e l'indice Ftse Mib gira in rialzo dello 0,28% sostenuto in particolare dagli acquisti su banche, auto e tecnologici. St balza in rialzo dell'1,9%, Stellantis sale dell'1,22% e sugli scudi salgono anche Banco Bpm +1,38% e Unicredit +0,6 per cento.