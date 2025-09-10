Borsa: Milano gira in calo (-0,3%), pesa Nexi, corre Leonardo

Mercoledì 10 Settembre 2025
Riccardo Brizzi
Ultima oraBorsa: Milano gira in calo (-0,3%), pesa Nexi, corre Leonardo
10 set 2025
Lo spread sale sopra 82 punti, ancora in parità con la Francia

Piazza Affari gira in negativo dopo oltre 2 ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,3% a 41.900 punti. Risale a 82,2 punti base il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre si mantiene in parità con quello delle Oat francesi. In calo di 0,4 punti il rendimento annuo italiano al 3,47%, al pari di quello francese che sale di 0,4 punti, mentre quello tedesco scende di 0,7 punti al 2,65%.

Scivolone di Nexi (-4,55%), di cui gli analisti di Barclays hanno abbassato il prezzo obiettivo da 4,5 a 4,1 euro. Deboli anche Campari (-1,75%), insieme ai rivali europei, dopo un report degli analisti di JpMorgan sul settore delle bevande. Segno meno anche per Tim (-1,23%) dopo che gli analisti di Bloomberg indicano minori flussi di cassa per il settore nel secondo semestre. Difficoltà poi per Banco Bpm (-1,06%), più caute invece Unicredit (-0,59%) e Intesa (-0,26%).

In controtendenza Mediobanca (+0,73%), Mps (+0,64%), poco mossa invece Popolare Sondrio (+0,4%). Corre Leonardo (+1,9%), su indiscrezioni di colloqui in corso con Airbus e Thales per creare una joint-venture in grado di competere con Space X. Vivace anche Moncler (+1,8%), seguita da Prysmian (+1,6%), di cui Bofa ha confermato la raccomandazione di acquisto su Prysmian (+1,33%).

