Borsa: Milano frena (-0,2%), corre Moncler, giù Bper e Banco

Piazza Affari gira in calo a poco più di un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,2%, con il paniere spaccato in due. Sugli scudi Moncler (+2,8%), seguita a una certa distanza da Cucinelli (+1,43%) sulla scia della promozione di Kering (+6,28%) da parte degli analisti di Morgan Stanley. In luce Unipol (+2,07%) su ipotesi di una nuova ondata di risiko bancario allargata anche al comparto assicurativo. Bene Genrali (+0,85) e il comparto del risparmio gestito nel giorno dei risultati commerciali. Brillanti Azimut (+2%) e Fineco (+1,5%), più caute Mediolanum (+0,65%) e Anima (+0,25%).

Pesano invece i bancari Banco Bpm (-1,65%), Bper (-1,6%), Mediobanca (-1,46%), Montepaschi (-1,35%) e Popolare Sondrio (-1,3%), protagoniste della prima ondata di risiko dell'anno. Contrastate Unicredit (-0,5%) e Intesa (+0,33%), poco mossa Eni (+0,24%), prese di beneficio su Saipem (-0,81%).