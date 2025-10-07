Borsa: Milano fiacca guarda a ipotesi risiko banche-polizze

La Borsa di Milano (-0,2%) prosegue fiacca, appesantita dalle banche. Sotto i riflettori il comparto assicurativo, con le ipotesi, avanzate dal Sole 24 Ore, di un coinvolgimento delle polizze nel risiko bancario. Lo spread tra Btp e Bund sale a 83 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,56%.

A Piazza Affari si mette in mostra Unipol (+1,4%). Bene anche Generali (+0,3%) e Intesa (+0,2%). In fondo al listino Bper e Banco Bpm (-1,6%), Unicredit e Popolare Sondrio (-1%). In flessione anche Mps (-0,9%) e Mediobanca (-0,7%). Debole Anima (-0,1%), dopo le dimissioni di Alessandro Melzi d'Eril e la ricerca di un nuovo amministratore delegato.

Seduta positiva per Tim (+1,8%). Bene anche Saipem (+1,3%) e Ferrari (+0,9%). Contrastato il comparto del lusso dove Moncler guadagna lo 0,5% e Cucinelli cede l'1,1%. Giù Stm (-1,5%).