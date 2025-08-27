Borsa: Milano fiacca (-0,15%), pesa Diasorin, banche deboli

Appare Piazza Affari dopo una mattinata turbolenta, con un avvio in rialzo, una rapida inversione di rotta e infine un calo limitato allo 0,15% a 42.589 punti. Risale sopra quota 84 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,9 punti al 3,54% e quello tedesco di 1,7 punti al 2,7%.

Amplia il calo Diasorin (-3,75%), penalizzata dalla raccomandazione di ridurre il titolo nei portafogli (underweight) da parte degli analisti di JpMorgan. Limano il ribasso al di sotto del 2% invece le banche, da Bper (-1,95%) a Intesa (-1,9%), Bpm (-1,55%) e Montepaschi (-1,35%). Sugli istituti pesa l'ipotesi di un nuovo intervento in manovra da parte del governo sui crediti fiscali degli istituti. Più cauta Popolare Sondrio (-0,9%) mentre accelera Unicredit (+0,4%) dopo un'inversione di rotta.

Segno meno per Campari (-1%) e Poste (-0,75%), mentre allungano il passo Moncler (+2%) e Terna (+1,55%), mentre rallenta la corsa Ferrari (+1,35%). Acquisti su Italgas (+1,18%) e Snam (+1%) dopo un report di Barlcays sul settore, mentre il congelamento dei piani sulla guida autonoma penalizza Stellantis (-0,9%). Nuovo balzo di Fincantieri (+2,27%), brillante già nella vigilia, che aggiorna il proprio record a 18,92 euro, con una capitalizzazione che supera i 6 miliardi di euro.