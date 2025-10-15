Borsa: Milano ed Europa in calo con difesa e banche

Lusso e tecnologici hanno sostenuto i listini in Europa in particolare dopo le trimestrali, migliori delle attese di Lvmh e Asml, per quasi tutta la seduta ma alla fine hanno prevalso le vendite. Le prese di profitto hanno colpito soprattutto il settore difesa, dove gli investitori da diverse sedute stanno monetizzando i profitti di un anno. Il sentiment, commentano gli analisti, si sta raffreddando dopo il cessate il fuoco a Gaza e le pressioni di Trump sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. E così Londra ha chiuso i calo dello 0,3% sotto il peso di Bae (-2,7%), Francoforte lo 0,23% con Rheinmetall (-5%) e Milano lo 0,4% con Leonardo (-4%).

Le attese per una ritrovata stabilità politica in Francia hanno invece spinto Parigi (+1,99%). A Piazza Affari inoltre hanno pesato le vendite su banche e assicurazioni. Maglia nera per Nexi (-5,45%) ma deboli anche Bper (-3%), Generali (-2,8%) e Mediobanca (-2,6%). Sugli scudi sono rimasti Moncler (+7,7%) e Stellantis (+3,2%).