Borsa, Milano e l'Europa limitano le perdite grazie a Wall Street

Piazza Affari chiude in ribasso (-0,27%) insieme alle altre Borse europee, grazie alla positività di Wall Street. I rendimenti dei titoli di Stato italiani (ora al 4,56% per il Btp decennale) seguono quelli dei bond statali esteri e lo spread si muove poco sopra i 186 punti base: il mercato è meno preoccupato dal giudizio di Fitch sul rating previsto per stasera alle 22, rispetto a quello di Moody's previsto per venerdì prossimo, quando sarà in gioco il mantenimento dell'investment grade dell'Italia. Londra conferma la peggiore performance (-1,1%), seguita da Parigi (-0,87%) e Francoforte (-0,66%), mentre Zurigo cede di meno (-0,59%), nonostante lo scivolone di Richemont (-5,8%), sulla scia dei conti e della svalutazione di Ynap.