Borsa: Milano dimezza il calo (-0,35%), bene Stellantis, giù Stm

Piazza Affari dimezza il calo dopo quasi 2 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,35% a 43.105 punti. Proseguono gli acquisti su Stellantis (+1,25%), sull'onda lunga delle vendite di auto dello scorso 1 ottobre e su ipotesi di nuovi investimenti negli Usa per 10 miliardi di dollari. La corsa del greggio (Wti +1,5% a 61,83 dollari al barile) spinge Eni (+1,23%), Saipem (+1%) e Tenaris (+0,8%), mentre cedono Stm (-2,2%), Interpump (-1,5%) e Unicredit (-1,4%), insieme a Mps e Intesa (-1,1% entrambe), più cauta invece Mediobanca (-0,4%). Lieve rialzo per Banco Bpm (+0,27%), fanno meglio invece Popolare Sondrio (+1,05%) e Bper (+1,25%). Stabile a 83,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,4 punti al 3,55%, quello tedesco di 2,56 punti al 2,72% e quello francese di 8,5 punti al 3,59%. Sale a 3,7 punti lo spread tra le Oat francesi e i Btp italiani