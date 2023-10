Borsa, Milano debole, solo Nexi brilla in Europa (-1%)

Piazza Affari perde l'1% in linea con gli altri listini europei. I futures su Wall Street sono negativi e il petrolio Wti resta sopra i 90 dollari al barile, ai livelli di fine settembre, a causa dei timori di un inasprimento del conflitto in Israele. In attesa del giudizio di S&P stasera, lo spread è sceso poco sotto la chiusura di ieri a 200,8 punti base con il rendimento del Btp al 4,92%. Tra i pochi titoli in controtendenza spicca Nexi (+3,6%), sull'ipotesi che possa arrivare un'offerta da qualche fondo. Fuori dal paniere principale, Brunello Cucinelli (+3,3%) festeggia i risultati migliori delle attese. Tra i big del listino, la maglia nera è indossata da Iveco e Saipem, in ribasso di oltre il 3,2%, seguite da Mps e Poste (-2,75% entrambe). Tra i molti titoli che cedono più del 2%, c'è anche Stellantis (-2,16%), così come altri produttori di automobili europei nonostante i buoni dati sulle immatricolazioni a settembre. Male anche Tim (-2,13%), tra le incertezze per la vendita della rete e la contrarietà di Vivendi.