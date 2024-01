Borsa: Milano debole con l'Europa dopo l'avvio di Wall Street

Piazza Affari si è indebolita (Ftse Mib -0,15%) insieme alle altre Borse europee mentre Wall Street è partita in cauto rialzo. La peggiore è Parigi (-0,3%), Francoforte è poco sotto la parità (-0,09%), Londra fa meglio (+0,24%). A Milano proseguono gli acquisti sulle banche da Mediolanum (+1%), a Mediobanca (+0,88%) a Mps (+0,78%) anche grazie al giudizio di Ubs sul comparto. Resta in luce Bps (+2%) per l'idea che possa finire preda se non di Unicredit (-0,13%) di altre banche. Leonardo è la peggiore nel paniere principale (-1,8%). Fuori dai big Autostrade Meridionali perde oltre il 46% dopo la liquidazione volontaria della società.