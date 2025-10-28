Borsa: Milano debole con l'energia, in luce Stm

La Borsa di Milano (-0,1%) prosegue debole la seduta, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesa il settore dell'energia dove Saipem cede l'1,4% e Eni (-1,1%), con il prezzo del petrolio in calo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 78 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,39%.

Nel listino principale procedono in ordine sparso le banche. Fiacca Mediobanca (-0,6%), nel giorno dell'assemblea che nomina il nuovo consiglio d'amministrazione, giù anche Unicredit e Banco Bpm (-0,4%). Positive Intesa (+0,1%) e Mps (+0,4%). Vendite sul settore del lusso dove Moncler cede lo 0,6%, in attesa dei conti in serata, e Cucinelli (-0,2%). Male anche Tim (-1%) e Amplifon (-0,7%).

Seduta positiva per Stm (+2%). Sale Anche Stellantis (+0,1%), dopo i dati delle vendite di settembre, e Generali (+0,2%).