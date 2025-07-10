Borsa: Milano debole con Iveco e la banche, bene Cucinelli

Si muove attorno alla parità Piazza Affari dopo i primi scambi, con il Ftse Mib che ieri aveva aggiornato i massimi dal 2007. Il listino milanese cede lo 0,08%, appesantito da qualche presa di beneficio sulle banche, dopo le corse delle ultime sedute.
Guidano i ribassi Iveco (-2,3%) e Unicredit (-0,9%), che attende il responso del Tar sul Golden Power. Fiacca anche Tim (-0,6%) e Mps (-0,7%), alla vigilia del cda di Mediobanca (-0,6%) che boccerà nuovamente l'offerta di Siena.
Alleggerimenti su Bper (-0,6%) che entro oggi dovrà decidere se prorogare o meno l'opas sulla Banca Popolare di Sondrio (-0,5%). Deboli Tenaris (-0,7%) e Leonardo (-0,7%) mentre dall'altra parte del listino si mettono in luce Cucinelli (+1,9%), Campari (+1,7%), Stellantis (+1,3%) e Amplifon (+1,2%).