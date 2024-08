Borsa: Milano debole (-0,5%) e con pochi scambi, giù Saipem

Si conferma debole Piazza Affari a inizio pomeriggio, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,5% a 33.102 punti e scambi sottili per 0,9 miliardi di euro di controvalore, in linea con il periodo. In rialzo a 137,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,5 punti al 3,59% e quello tedesco di 1,6 punti al 2,22%. Scivola Saipem (-2,28%) con il greggio del Texas poco mosso sotto i 75 dollari al barile (Wti a 74,37 dollari), che penalizza anche Eni (-0,57%). Segno meno anche per Unicredit (-2,21%), Banco Bpm (-1,65%), Popolare Sondrio (-1,62%) e Bper (-1,36%). In rialzo Diasorin (+0,79%),, Generali (+0,6%) e Cucinelli (+0,59%). Poco mossa Stellantis (+0,15%), più vivace Ferrari (+0,57%), prese di beneficio su Tim (-0,89%) dopo il balzo del 4% della vigilia.