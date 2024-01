Borsa: Milano debole (-0,3%), scivola Stellantis, balza Saipem

Piazza Affari si conferma debole in attesa dell'avvio dei listini Usa, che riaprono dopo la pausa di ieri per le celebrazioni del Martin Luther King Day. L'indice Ftse Mib cede lo 0,3% tra scambi per oltre 1 miliardo di euro di controvalore, 200 milioni di più rispetto alla vigilia. In calo a 156,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2 punti al 3,77% e quello tedesco di 1,3 punti al 2,21%. Cedono Diasorin (-1,75%), al 5/o calo consecutivo, Amplifon (-1,68%) e Stellantis (-1,56%). Segno meno anche per Moncler (-1,46%) e Cucinelli (-1,17%), in sofferenza insieme all'intero comparto del lusso in Europa, mentre rimbalza Saipem (+2,4%), il cui prezzo obiettivo è stato rialzato del 21% a 1,7 euro da parte degli analisti di Mediobanca. In ripresa anche i bancari Mps (+1,46%), Mediobanca (+1,42%) e Unicredit (+0,74%). Poco mosse Tim (+0,25%), Ferrari (+0,22%) ed Eni (+0,15%).