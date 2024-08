Borsa: Milano corre sopra i 33mila punti (+2,4%), sprint di Stm

Si conferma brillante Piazza Affari dopo oltre 2 ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib (+2,4% a 33.100 punti) che supera la soglia dei 33mila punti toccata l'ultima volta lo scorso 31 luglio. Stabile a 136,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,1 punti al 3,59% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,23%. Corre Stm (+4,52%), sulla scia del buon andamento del settore dei semiconduttori in Asia. Il titolo domina un listino interamente in territorio positivo per quanto riguarda le 'blue chip' seguito da Iveco (+3,94%) e Stellantis (+3,69%). Forti acquisti anche su Nexi (+3,48%), Mediobanca (+3,37%), Unicredit (+3,32%), Ferrari (+3,1%), Popolare Sondrio (+2,98%), Campari (+2,87%), Intesa (+2,77%) e Saipem (+2,67%). Più cauta Eni (+1,12%), che resiste comunque al calo del greggio (Wti-1,43% a 77,04 dollari al barile) dopo scorte settimanali Usa superiori alle attese. Si muovono più a rilento Snam (+0,88%), Prysmian (+0,79%), Leonardo (+0,71%) e Inwit (+0,67%), oggetto di un recente riassetto che ha visto l'uscita di Tim (+0,44%) dal capitale. Tra i titoli a minor capitalizzazione confermato l'interesse per Bialetti (+5,05%), mentre scivolano Zest (-4,57%) e Bioera (-4,24%).