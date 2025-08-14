Borsa: Milano conferma il rialzo (+0,6%), corrono Tim e Buzzi

Conferma il rialzo Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,61% a 42.443 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 77,5 punti. Sale di 2,2 punti il rendimento annuo italiano al 3,47% e di 1,7 punti quello tedesco al 2,69%.

In luce Tim (+2,64%), che riprende a salire dopo una serie di 7 rialzi consecutivi, interrotti solo dal calo della vigilia. Brillante anche Buzzi (+2,47%), sull'onda lunga di un recente studio di JpMorgan sul settore delle costruzioni. Acquisti anche su Diasorin (+1,8%), Leonardo (+1,78%), e Ferrari (+1,64%), mentre rallenta Stellantis (+0,63%).

Debole Saipem (-0,65%), prese di beneficio su Unipol (-0,41%), fiacca Moncler (-0,24%). In ordine sparso i bancari Intesa (+0,98%), Unicredit (+0,47%), Banco Bpm (+0,21%), Mediobanca (+0,1%), Bper (-0,37%), Montepaschi (-0,3%) e Popolare Sondrio (-0,16%).

Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnalano Sit (+13,44%), Trevi (+67,8%), Met.Exctra Group (-4,4%) e Aedes (-3%).