Borsa: Milano chiude positiva (+0,89%) con Moncler, giù Leonardo

Ha chiuso la seduta in rialzo Piazza Affari (Ftse Mib +0,89% a 43.021 punti9, portandosi sopra la soglia dei 43mila punti. In rialzo a 80,... punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,... punti al 3,55% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,75%.

Le ipotesi di pace tra Russia e Ucraina hanno spinto i titoli delle società penalizzate finora da dazi e sanzioni. E' il caso di Moncler (+4,95%), Amplifon (+3,91%), Stellantis (+3,22%), Campari (+2,83%) e Interpump (+2,69%). Sotto pressione di converso Leonardo (-10,16%) e Fincantieri (-10,11%), insieme al resto del comparto in Europa.

Positivi i bancari Intesa (+2,11%) e Mediobanca (+1,51%), a due giorni dall'assemblea del 21 agosto per l'Ops su Banca Generali (+0,59%). Seguono Unicredit (+1,42%) ed Mps (+1,35%), con le adesioni all'Ops su Piazzetta Cuccia in battuta d'arresto sul dato della vigilia (19,41%). Un andamento che porta lo sconto dell'offerta di Siena al 2,53% a 441,76 milioni. Più caute popolare Sondrio (+0,8%), Bper (+0,57%) e Banco Bpm (+0,38%). Brillante Saipem (+1,62%), cauta invece Eni (+0,36%), con il greggio che amplia il calo (Wti -1,26% a 62,62 dollari al barile).