Borsa: Milano chiude positiva (+0,69%), balzo Stm e Stellantis

Piazza Affari chiude positiva, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,69% a 43.310 punti. Brillanti gli scambi per oltre 2,78 miliardi di euro di controvalore, nonostante le ferie ancora in corso.

A sostenere il listino il balzo di Stm (+4,67%), su nuovi massimi dallo scorso 24 luglio, e di Stellantis (+4,23%), che presenta sul sito Usa la nuova Jeep Cherokee, assente dai listini da quasi 3 anni dopo lo stop deciso da Carlo Tavares. Acquisti su Azimut (+2,97%), Prysmian (+2,61%) e Mediobanca (+2,53%), all'indomani dello stop dei soci di Piazzetta Cuccia all'Ops su Banca Generali (+3,55%), che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia. Brillante anche Mps (+2,1%), la cui Ops su Mediobanca, che si chiude il prossimo 8 settembre, è ferma al 19,42% di adesioni.

In ordine sparso gli altri titoli del settore. Positiva Intesa (+0,59%), poco mosse Bper (+0,18%) e Banco Bpm (+0,12%), invariate Unicredit e Popolare Sondrio.

Brillante il lusso con Cucinelli (+2,13%) e Moncler (+1,35%), mentre in campo industriale hanno corso Prysmian (+2,61%) e Tenaris (+1,39%). Bene Saipem (+1,22%), Buzzi (+1,15%), Ferrari (+0,92%) e Campari (+0,91%), più caute Leonardo (+0,68%) ed Eni (+0,46%).

Pochi e contenuti i segni meno, limitati a Terna (-0,32%), Fineco (-0,31%), Italgas (-0,26%), Enel (-0,18%), Snam e Poste (-0,15% entrambe).

Tra i titoli a minor capitalizzazione nuovo balzo di Fnm (+12,61%) e di Brioschi (+2,05%), all'indomani dello sgombero del centro sociale Leoncavallo da uno stabile di proprietà a Milano.