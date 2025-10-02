Borsa: Milano chiude invariata, pesanti le banche

La Borsa di Milano chiude invariata con il Ftse Mib a 43.078 punti. Pesare sono i bancari con Mediobanca (-5,3%) che è la maglia nera mentre si attende la lista da parte di Mps (-1,98%) per la nuova governance. Tra gli altri istituti Unicredit lascia sul terreno il 2,2%, Banco Bpm il 2,09%, Intesa Sanpaolo il 2,02%.

Sul fronte opposto si conferma la corsa di Stellantis (+8,3%) dopo i dati sulle vendite negli Stati Uniti del terzo trimestre e quelli di ieri sulle nuove immatricolazioni di auto in Italia e Francia. Mentre, secondo Bloomberg, il gruppo starebbe valutando la vendita della sua attività di car sharing Free2move. Buon passo poi per Prysmian (+4,4%), Leonardo (+3%), Ferrari (+2,7%).