Si chiude in rosso la seduta per il listino della Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso lo 0,13% a 33.604 punti. Sugli scudi Tim (+2,1%), Tenaris (+1,2%) ed Erg (+1,18%), maglia nera per Recordati (-1,07%) accompagnata da Unipol (-0,9%) e Bper (-0,86%)