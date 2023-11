Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,15%

La Borsa di Milano chiude in rialzo (Ftse Mib +0,15% a 29.541 punti) dopo aver oscillato intorno alla parità durante tutta la seduta. Sugli scudi, con rialzo superiori al 2%, Saipem, Amplifon, Moncler e Stellantis. In fondo al listino Generali che ha lasciato sul terreno l'1,18 per cento.