Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, che ritocca i massimi da fine 2007 e torna per la prima volta sopra i 39 mila punti. L'indice Ftse Mib ha chiuso la seduta in progresso dell'1,3% a 39.224 punti mentre il mercato attende i risultati di Nvidia e spera nella fine della guerra in Ucraina.