Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,57%) con Stm e Moncler

Piazza Affari chiude in rialzo (Ftse Mib +0,57%) tra scambi brillanti per oltre 3 miliardi di euro di controvalore, il più alto delle ultime 5 sedute. Su nuovi minimi dall'agosto del 2008 il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 85,7 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 6,4 punti al 3,51% e quello tedesco di 11 punti al 2,65%.

Ha dominato il listino per l'intera seduta Stm (+5,32%), dopo il rialzo delle stime sul comparto da parte degli analisti di Oddo Bhf, che prevedono anche una ripresa del settore dell'auto. Acquisti anche su Moncler (+4,21%), sulla scia dell'aggiornamento delle stime di Ubs e Hsbc sul lusso. Seguono Saipem (+3,18%), che ha visto accogliere dall'Alta Corte d'Inghilterra e del Galles il ricorso sul piano di ristrutturazione di Petrofac, e Tenaris (+3,17%), favorite insieme ad Eni (+1,35%) dalle quotazioni in rialzo del greggio (Wti +1,73% a 66,57 dollari al barile).

Bene Campari (+2,3%) e Stellantis (+1,67%). Pesanti invece Hera (-2,69%) e Mediobanca (-2,14%), sull'onda lunga dell'addio di Mediolanum (+0,49%) e in vista del via libera della Consob all'offerta pubblica di scambio di Mps (-0,26%). In campo bancario brillanti Banco Bpm (+1,84%) e Popolare Sondrio (+1,57%) insieme a Unicredit (+1,43%) e Bper (+1,36%), più cauta Intesa (+0,89%).

Deboli Unipol (-1,92%) e Generali (-0,73%) in linea con l'andamento del settore assicurativo dopo il taglio della raccomandazione di Zurich (-1,8%) a 'vendere' da parte di Goldman Sachs.