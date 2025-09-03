Borsa: Milano chiude in rialzo con Recordati in testa

La Borsa di Milano agguanta il rialzo e si allinea a tutte le altre Piazze europee. Il Ftse Mib chiude a +0,14% senza però recuperare i 42mila punti con Recordati (+2,45%), Prysmian (+2,17%) e Diasorin (+1,94%) in testa.

Bene buona parte delle banche con Unicredit (+1,06%) la migliore. Ancora pesanti, invece, Mps e Mediobanca. All'indomani del rilancio con una parte in contanti, il premio del corrispettivo offerto da Siena rispetto al prezzo di chiusura odierno di Piazzetta Cuccia è pari a 0,73%. Mps ha perso l'1,97% a 7,48 euro, Mediobanca l'1,99% a 19,7 euro.

La maglia nera del listino è di Stellantis (+2,72%), seguita da Saipem (-2,29%).