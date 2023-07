Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,78%) e aggiorna i massimi

Quinta seduta consecutiva in rialzo per Piazza Affari, che aggiorna nuovamente i massimi dal 2008. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni con un progresso dello 0,78%, a 28.774 punti, in un clima di ottimismo tra gli investitori per i segnali di frenata dell'inflazione arrivati anche oggi dai prezzi alla produzione negli Stati Uniti.