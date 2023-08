Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1%

La seduta della Borsa di Milano si chiude in calo. Il Ftse Mib 40 ha ceduto l'1,03% appesantita, come in Europa soprattutto dalle vendite sui titoli industriali. In rosso anche i bancari con Nexi maglia nera (-3,63%) che scivola dopo che il competitor olandese Adyen è crollata del 26% sui conti deludenti. Hanno pesato anche Enel (-1,16%) e Stellantis (-1,15%). Hanno tenuto invece Eni (+0,3%) e Saipem (+0,4%).