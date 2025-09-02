Lunedì 1 Settembre 2025

Doriano Rabotti
2 set 2025
Borsa: Milano chiude in calo con Leonardo e le banche

Seduta in rosso per la Borsa di Milano con le incertezze globali che zavorrano i listini. Piazza Affari, alla chiusura, cede l'1,61% con il Ftse Mib sotto i 42mila punti. La maglia nerà è di Leonardo (-3,93%) mentre è in controtendenza Ferrari (-1,9%).

Tra gli altri sotto pressione Stm (-3,92%), Interpump (-3,92%) e i bancari.

La lente, in particolare, è sul rilancio di Mps su Mediobanca in contanti che ha azzerato lo sconto. Giù entrambi i titoli con Siena che cede il 3% a 7,6 euro mentre Piazzetta Cuccia lascia sul terreno il 2,85% a 20,11 euro.

