Borsa, Milano chiude con +1,45%

La seduta di Borsa a Milano si è conclusa ai massimi. Il Ftse Mib ha registrato un incremento dell'1,45% attestandosi a 29.344 punti. Diasorin ha fatto registrare un balzo del 6,88%, a seguito dell'assoluzione dell'amministratore delegato Carlo Rosa dalle accuse di insider trading. Buoni risultati anche per Erg (+6,6%) dopo la pubblicazione dei conti e per Mps (+5,08%), in crescita da alcuni giorni.