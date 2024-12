Borsa: Milano chiude a +1,59%, Unicredit svetta con il risiko

La Borsa di Milano, complice il buon passo del credito, chiude in deciso rialzo in una seduta che vede tutta l'Europa positiva. Il Ftse Mib che sale dell'1,59% torna a puntare i 35mila punti. In vetta Unicredit (+5%) protagonista del risiko del settore con la doppia partita Banco Bpm e Commerzbank e su cui sono arrivate indicazioni da Orcel in un call chiusa organizzata da Bofa. Smalto anche su Bper (+4,5%) e sulla stessa Piazza Meda (+2,7%). Marginale, invece, Mps (+0,25%). Tra gli acquisti bene Fineco (+2,6%) dopo la raccolta, Intesa (+2,26%) e Popolare Sondrio (+2%). Passo deciso, inoltre, per Tim (+4,45%) e Stellantis (+3,79%), quest'ultima alla ricerca di un nuovo ceo dopo l'uscita di Tavares.