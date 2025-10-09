Borsa: Milano chiude a -1,59%, crolla Ferrari, sprint Buzzi

Ha chiuso in calo Piazza Affari azzerando il progresso della vigilia, con l'indice Ftse Mib in ribasso dell'1,59% a 42.791 punti, tra scambi record per oltre 5,9 miliardi di euro di controvalore, ben al di sopra della media delle ultime sedute e sui massimi dell'anno. In rialzo a 80,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 3,2 punti al 3,5%, contro i 2,5 punti in più al 2,7% di quello tedesco.

Sotto pressione Ferrari (-15,41%), che ha segnato il calo più forte dalla quotazione in borsa nel gennaio del 2016 dopo stime sul 2030 deludenti per gli analisti. Sul fronte opposto si segnala il balzo di Buzzi (+5,06%), che ha quasi doppiato i rivali europei in una giornata particolarmente favorevole per il settore. Acquisti anche su Tim (+2,84%) e Italgas (+1,25%), che il prossimo 30 ottobre presenta il nuovo piano strategico.

In campo bancario è salita Bper (+0,97%), cauta la Popolare Sndrio (+0,22%), deboli invece Unicredit (-1,43%), Mediobanca (-1,09%), Mps (-0,67%), Intesa (-0,61%) e Banco Bpm (-0,42%), oggetto di nuove indiscrezioni, che stavolta riguardano un possibile interesse per Banca Asti.

Contrastate Eni (+0,6%) e Saipem (-1,09%), pesanti invece Recordati (-2,68%), Moncler (-2%) e Cucinelli (-1,59%).