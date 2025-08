Borsa: Milano chiude a +0,65% con Mps e Mediobanca in luce

La Borsa di Milano chiude in rialzo dello 0,65% con il Ftse Mib a 41.009 punti. Mps in spolvero (+5%) dopo i conti. Sale Generali (+2,27%) che continuerà a valutare le proposte di Mediobanca (+4%). Sempre tra i bancari ben comprate anche Bper (+3,2%) e Banco Bpm (+2,18%) così come Popolare di Sondrio (+1,7%) in scia alle semestrali.

Salgono poi Tim (+1,98%) e Interpump (+3,38%) che confermano la guidance. Tra gli altri buon passo di Leonardo (+3%). Sul fronte opposto del listino giù Ferrari (-2,48%), Diasorin (-2,2%) e StM (-1,4%).