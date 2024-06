Borsa: Milano cede (-0,62%) con l'Europa in attesa dei dati Usa

Piazza Affari amplia le perdite (-0,56%) al pari delle altre Borse europee, dove si tiene in parità soltanto Francoforte (+0,06%) in attesa di alcuni dati macro americani, come le richieste di sussidi di disoccupazione, alla vigilia dell'indicatore più importante per la Fed, l'indice pce sui prezzi. I futures su Wall Street sono deboli e scivola Micron Technology facendo frenare i big del settore. Quanto ai singoli titoli a Stoccolma, dove la Banca centrale ha tenuto i tassi fermi - come del resto ha fatto la banca centrale turca - crolla la catena di abbigliamento H&M per i dati trimestrali al di sotto delle attese (-12%). a pari il lusso di Kering invece viene premiato dal giudizio di Bofa e sale di oltre il 5%. A Milano il taglio del giudizio di Equita contribuisce ad appesantire Stellantis (-4%) e la vicenda su un' evasione fiscale da 1,2 miliardi Campari (-3,16%). Si conferma in gran forma invece Cucinelli (+3,9%).